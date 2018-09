Geschreven op 10-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Albert Heijn start vandaag een campagne voor minder verpakkingen en meer recycling. Albert Heijn gaat verder verduurzamen door onder andere minder en beter recyclebare verpakkingen te gebruiken.

AH zal klanten via tv, Appie Today en op ah.nl informeren over de stappen die gezet worden om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken. Ook informeert de keten over het nut van verpakkingen en over het scheiden van afval.

Marit van Egmond, commercieel directeur bij Albert Heijn: ”We hebben al heel wat stappen gezet. Dit jaar besparen we al vier miljoen kilo aan verpakkingsmateriaal en we gaan nog veel meer doen. Daarbij kijken we bij elk product zorgvuldig wat de beste oplossing is. Verpakkingen hebben in veel gevallen een functie. Ze zijn belangrijk voor de houdbaarheid en kwaliteit van producten en voorkomen voedselverspilling. Vanaf vandaag laten we op TV, Appie Today en ah.nl zien welke stappen we zetten. Bijvoorbeeld het vervangen van een plastic deksel door folie op een bakje aardbeien.

De ambities van Albert Heijn zijn: 25% minder verpakkingen in 2025. Dat is zo’n 20 miljoen kilo. Van plastic om groente en fruit tot dozen van ontbijtgranen. In 2025 zijn alle verpakkingen van eigen merk-producten 100% recyclebaar.

De aanpak van Albert Heijn richt zich op vier thema’s: verminderen, hergebruiken, recyclen en hernieuwen. Een paar voorbeelden: herbruikbare zakjes voor groente, fruit en brood, minder plastic door deksels van bakjes fruit te vervangen door folie, dunnere waterflesjes en yoghurtemmers, volledig recyclebare verpakking voor champignons en Perla koffie, afschaffen van de zwarte schaaltjes – denk aan de vleeswarenschaaltjes – bij alle eigen merk-producten, gebruik van kunstof gemaakt van suikerriet, bijvoorbeeld bij AH Puur wasmiddel en de twee liter-verpakking Bio-melk, stimuleren van afval scheiden met een weggooiwijzer op alle eigen merk-producten en de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal op ah.nl .

Omdat Albert Heijn gelooft in de kracht van samen organiseerde de supermarkt in aanloop naar de campagne een dialoog met maatschappelijke organisaties, verpakkingsexperts en overheid. Er werd gesproken over verminderen en recyclen van verpakkingen en een schone buurt. Eerder dit jaar organiseerde Albert Heijn dialoogsessies over andere maatschappelijke thema’s als werken in de toekomst, lokale betrokkenheid en suikerreductie.

Zie ook: Biologisch Afbreekbare Verpakking Niet Gewenst: Kies Herbruikbare Verpakkingen by KIDV – KIDV Startup Challenge: Op Zoek Naar Circulaire Verpakkingsideeën by KIDV