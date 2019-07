Evenementen Geschreven op 2-7-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Afvalintercommunale IDM heeft 21.000 herbruikbare bekers aangekocht voor evenementen. IDM schafte ook een speciale vaatwasmachine aan die mee kan ontleend worden.

Vanaf 1 januari 2020 is het namelijk verboden om nog wegwerpbekers aan te bieden.

IDM wil de strijd aangaan met de enorme berg plastic afval die jaarlijks geproduceerd wordt bij evenementen. De Vlaamse overheid heeft beslist om wegwerpbekers te verbieden op evenementen.

De controle op de nieuwe wet, die ingaat op 1 januari volgend jaar, zal gebeuren door de plaatselijke politie, en bij evenementen die een milieuvergunning nodig hebben, door de milieu-inspectie.

Herbruikbare bekers zijn de meest milieuvriendelijke oplossing, maar ook de duurste. Daarom kunnen lokale besturen zulke bekers aankopen en vervolgens uitlenen aan plaatselijke verenigingen en organisatoren. De afvalintercommunale IDM speelt daar al langer op in. “We lenen al heel wat jaren herbruikbare bekers uit aan organisatoren van evenementen”, zegt woordvoerster Helen Van Lysebetten. “Omdat we verwachten dat de vraag naar deze milieuvriendelijke bekers in de toekomst alleen maar zal toenemen, gingen we over tot een groepsaankoop waarbij we ook onze aangesloten gemeenten de kans gaven om in te stappen. In totaal werden er 21.000 bekers aangekocht. De helft van deze bekers is voor IDM, de andere helft gaat naar de gemeenten en een aantal verenigingen.”

Het reglement voor het uitlenen van de bekers is intussen iets gewijzigd. Vanaf 1 juli kan je bekers ontlenen per 500 stuks (waarborg 25 euro per box). De kost voor verlies van 1 beker daalt naar een halve euro.

IDM kocht ook een vaatwasmachine aan, die mee kan ontleend worden, om de bekers tijdens het evenement sneller te kunnen afwassen. Voor deze machine dient een waarborg van 250 euro betaald te worden.

