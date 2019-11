Geschreven op 2-11-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

In de binnenstad van Delft wordt het gescheiden afval voortaan opgehaald met een elektrische bakfiets in plaats van met een vervuilende vuilniswagen.

Daardoor kom er minder fijnstof vrij in de stad en bovendien vermindert de verkeersdruk.

Afvalverwerker Avalex gaat hiervoor samenwerken met de InzamelHelden.

Omdat er weinig ruimte is voor (ondergrondse) verzamelcontainers in de Delftse binnenstad, zetten inwoners hun afval nog aan de straat. In de binnenstad van Delft is nog veel terrein te winnen om beter afval te scheiden. Er is weinig ruimte voor afvalvoorzieningen waardoor er niet altijd een container voor PMD (Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken), gft en papier in de buurt is. Het afval wordt daarom vaak bij elkaar in één zak weggegooid.

Dat is zonde, want we willen graag zoveel mogelijk grondstoffen hergebruiken. De gemeente en Avalex zijn op zoek gegaan naar alternatieve oplossingen, zodat het makkelijker wordt om ook in de binnenstad van Delft afval gescheiden aan te bieden.

Avalex en InzamelHelden starten nu met een proef op de Brugwal, Markt, Beestenmarkt, Boerhuisstraat en Kerkstraat. Op drie momenten in de week worden plastic, blikjes, gft, papier en restafval met een elektrische bakfiets opgehaald. Bewoners en ondernemers die mee kunnen doen met de proef zijn hiervoor persoonlijk benaderd. Met een app geven zij aan de InzamelHelden aan wanneer zij willen dat een bepaalde afvalsoort wordt opgehaald.

Met deze proef die duurt tot 30 april 2020 wil de gemeente Delft toewerken naar een kringloopeconomie. Afval scheiden is goed voor het milieu en door vuilniswagens te vervangen door elektrische bakfietsen, komt er minder fijnstof vrij in de stad en vermindert de verkeersdrukte. Bovendien verbetert het straatbeeld, omdat er minder afval op de stoep staat en er geen zakken opengescheurd worden.