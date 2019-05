Evenementen Geschreven op 10-5-2019 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

AB InBev richt zijn pijlers op duurzaamheid en ruilt daarom dit jaar 18 miljoen plastic wegwerpbekers in voor 660.000 herbruikbare varianten.

Een eerste belangrijke stap om plastic wegwerpbekers op grote schaal uit de markt te halen.

De brouwerij wil bovendien dat tegen 2025 100% van haar producten herbruikbaar zijn of toch voor het merendeel bestaan uit gerecycleerde verpakkingen.

De biergigant AV InBev wil zijn steentje bijdragen aan een duurzamere wereld en bant daarom dit jaar 18 miljoen plastic wegwerpbekers. Die worden ingeruild voor 660.000 herbruikbare bekers. “De omslag naar een circulair systeem is een werk van maanden geweest. De implementatie is een complex proces en vergt een sterk engagement van zowel onszelf, als onze partners en de consument. We zien het als onze verantwoordelijkheid om iedereen mee te nemen in ons duurzaamheidsverhaal en een gedragsverandering te stimuleren,” zegt Richard White, Vice-President Duurzaamheid & Aankoop bij AB InBev. En die aanpassing van alle betrokken speler is meer dan nodig: de bekers moeten immers teruggebracht worden door de consument, schoon gemaakt en daarna opnieuw worden ingezet.

AB InBev en Ecocup, leverancier van de herbruikbare bekers, benadrukken dat de herbruikbare bekers geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het bier. “De bekers zijn getest en opnieuw getest. Met het huidige systeem kunnen we de kwaliteit van het bier en de voedselveiligheid garanderen,” reageert AB InBev.

De herbruikbare bekers zullen ingezet worden op verschillende festivals, in evenementzalen, pretparken en andere verkooppunten over heel België. Er wordt ook nauw samengewerkt met enkele gemeenten voor lokale evenementen. De aftrap wordt gegeven op 10 mei tijdens het festival Wild in ’t park in Herent. Het is niet de eerste keer dat de herbruikbare bekers van AB InBev worden ingezet. Ancienne Belgique werkt al langer met dit alternatief. “Omdat de milieu-impact van plastic wegwerpbekers nefast is, gebruikt Ancienne Belgique herbruikbare bekers. Hierdoor is onze afvalberg drastisch gereduceerd. Bovendien pleiten we voor extra methodes om de hoeveelheid zwerfafval te doen dalen en het recyclagepercentage te verhogen, wetende wat bijvoorbeeld de gezondheidseffecten zijn van de immense plasticvervuiling op de wereldwijde fauna. We staan voor een enorme uitdaging en zijn daarom zeer opgetogen met dit initiatief van onze partner AB InBev,” zegt Eline Labar, Sponsoring & Events Manager van Ancienne Belgique

Hoewel er dit jaar nog niet overal herbruikbare bekers worden gebruikt, wil AB InBev toch zo veel mogelijk zijn steentje bijdragen. Zo gaat de biergigant nauw samenwerken met festivalorganisatoren en andere partners om consumenten aan te zetten correct te sorteren, de stroom zo zuiver mogelijk te houden en recyclage te bevorderen.

De invoering van herbruikbare bekers draagt, binnen het kader van AB InBev’s wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen, bij aan de ambitie om 100% van de verpakkingen herbruikbaar of voor het merendeel gerecycleerd te maken tegen 2025. “Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan het brouwen van bier. Van het eerste graan tot de laatste druppel en alles daar voorbij: we willen de keten op een duurzame manier sluiten. Door bijvoorbeeld te investeren in herbruikbare bekers,” zegt Richard White, Vice-President Duurzaamheid & Aankoop bij AB InBev.

Deze samenwerking is volgens Ecocup bovendien de perfecte manier om een de kwestie rond éénmalige wegwerpbekers aan te kaarten. “We zijn geëngageerd om AB InBev te helpen in dit project om de mentaliteit en gewoonten van bedrijven en consumenten te veranderen. Refill not landfill: dat is onze missie waarvoor we willen worden erkend,” besluit Octave Pirmez van Ecocup.

