Geschreven op 5-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Welzijnswerk

Met het coalitieakkoord 2015-2019 ‘In Limburg bereiken we meer’ is koers ingezet om in actie te komen voor een welvarend en sociaal Limburg. Een welvarend Limburg vraagt om gezonde en vitale Limburgers. Samen met inwoners, gemeenten, ondernemers en zorg- en kennisinstellingen is gewerkt aan de ‘Koers voor een vitaler Limburg’.

Als logisch vervolg op die koers is het platform De vereniging Limburg ontwikkeld. Een platform dat voortbouwt op de beweging die in onze provincie op gang is gekomen. Een online ontmoetingsplek, die leidt tot offline samenwerkingen. Een verzamelplaats waarin we zichtbaar maken hoe mensen en maatschappelijke partijen uit de hele provincie iedere dag opnieuw werken aan een vitaler Limburg.

Grote en kleine initiatieven. Persoonlijke ervaringen en succesvolle projecten. Alleen door de inzet van de inwoners van onze provincie ontstaan er mooie initiatieven, verhalen en projecten. Samen laten we zien hoeveel goede dingen er in onze provincie gebeuren en natuurlijk ook wat er beter kan. Samen verenigen wij Limburg.