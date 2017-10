Water Geschreven op 15-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Van woensdag 18 tot en met woensdag 25 oktober 2017 is het tijd voor de nationale Week van Ons Water. Het thema dit najaar is extreem weer en wateroverlast.

Er zijn veel leerzame en verrassende activiteiten door heel Nederland, variërend van een festival of expositie tot een spannende waterexcursie.

Een week met spetterende activiteiten, waarin de Oosterscheldekering kan worden bezocht of het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld: het Woudagemaal. Tijdens het evenement Heel Zuid-Holland Zakt komt duizend jaar watergeschiedenis tot leven: een ooggetuige van de Watersnoodramp, de machinist van een oude stoommachine en een dijkgraaf vertellen over wat er allemaal nodig is om ver onder zeeniveau toch fijn te kunnen wonen. Ook wordt er een waterwandeling door Rotterdam georganiseerd, waar de gemeente, het waterschap en de bewoners samen slimme oplossingen hebben bedacht om de stad regenbestendig te maken. Een andere activiteit is een spannende bevertocht door de Biesbosch. Zie ook: Biesbosch MuseumEiland: Waterzuivering met Wilgenfilter, Rivierkoeling en Biomassakachel

Meer dan de helft van Nederland kan overstromen. Door te zorgen voor ruimte voor de rivieren en sterke dijken proberen we overstromingen te voorkomen, maar de grootste dreiging komt allang niet meer alleen van zee of van de grote rivieren. Het grootste risico op wateroverlast komt van boven: het heeft nog nooit zoveel en zo vaak geregend. Zijn we daarop voorbereid? En wat kunnen bewoners zelf doen tegen al dat water? Ontdek dit tijdens de Week van Ons Water.

De buien die het KNMI voor 2050 had voorspeld, vallen nu al. De zomer van 2017 was de warmste en natste zomer sinds tijden. Op sommige dagen viel er zelfs 90 mm water uit de lucht: meer dan er gemiddeld in een maand naar beneden valt. Hoosbuien worden pas een probleem wanneer het water niet op tijd kan worden afgevoerd. Huizen, tuinen en straten lopen onder met als gevolg overlast en waterschade. Wat doen wij hieraan? En wat kunnen mensen zelf doen? Daarover gaat de Week van Ons Water.

De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven. Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Dit doen zij door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en aan te geven wat mensen zelf kunnen doen om hun voeten droog te houden en het water schoon. Want hoe beter we voor ons water zorgen, hoe meer we ervan kunnen genieten!

Via de postcodecheck op Week van Ons Water kan iedereen zien wat er allemaal bij hen in de buurt gebeurt.