Geschreven op 20-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Water

Op 18 februari 2018 was het precies 200 jaar geleden dat koning Willem I per koninklijk besluit het Normaal Amsterdams Peil (NAP) invoerde als referentiekader voor hoogtemetingen in heel Nederland.

Een mijlpaal, want door 200 jaar innovatie op het gebied van watermanagement leven we nu in een veilig en droog Nederland.

Hoewel er al vanaf de Middeleeuwen waterhoogtes worden gemeten in Nederland, was er van landelijke standaardisatie nooit sprake. Dit veranderde toen koning Willem I op 18 februari 1818 het Amsterdams Peil invoerde (later Normaal Amsterdams Peil). Het was een grote innovatie; nationaal watermanagement werd voor het eerst mogelijk. Vanaf het jaar 1850 werden er nieuwe grootschalige infrastructuurprojecten gestart, waarbij het NAP in heel Nederland toegepast werd.

De invoering van het NAP is het grote succesverhaal op het gebied van (inter)nationaal waterbeheer. Waar het NAP in eerste instantie bedoeld was om hoogtemetingen in Nederland met elkaar te vergelijken, bleek dat de potentie van het NAP verder reikte dan onze landsgrenzen. Andere Europese landen zagen hoe goed het NAP functioneerde. In 1876 nam Pruisen (Duitsland) als eerste het succespeil over. In 1955 stelde een aantal landen een Europees hoogtenetwerk in, dat gebaseerd is op het NAP. In 2008 verklaarde de Europese Commissie dit European Vertical Reference Frame – nog steeds gebaseerd op het NAP – als referentiekader voor heel Europa. Qua belang is het NAP vergelijkbaar met andere historische mijlpalen, zoals het ontstaan van de meter in Parijs en de nulmeridiaan in Greenwich.

In Nederland houden we ons al eeuwen bezig met dezelfde vraag: hoe beschermen we ons land tegen het water? We bouwen dijken, sluizen en waterkeringen, maar hoe weten we eigenlijk hoe hoog deze moeten zijn?

Om in Nederland hoogtes te bepalen, gebruiken we het Normaal Amsterdams Peil. Hierdoor kunnen we de hoogte van het water en het land nauwkeurig bijhouden en controleren of dijken en duinen nog wel hoog genoeg zijn. Zonder het NAP had Nederland er tegenwoordig héél anders uit gezien.