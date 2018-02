Educatie, Water Geschreven op 6-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Van vrijdag 30 maart tot en met zondag 2 september 2018 is de tentoonstelling Waterwijs te zien in het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis.

De expositie Waterwijs gaat onder andere over duurzaam watergebruik, de GROTE waterkringloop van de wereld en de kleine waterkringloop van de rioolwaterzuivering en drinkwaterzuivering en de planeet aarde als Waterplaneet.

Waar komt water vandaan? Hoeveel zoetwater is er eigenlijk? Welke invloed heeft water op de natuur? Hoe zit het met de klimaatverandering? Uit hoeveel water bestaan wij? En we kijken natuurlijk naar de vele soorten waterdieren. Er zijn weer van allerlei leuke en leerzame interactieve spellen en opdrachten te doen. Basisscholen worden uitgenodigd om de tentoonstelling met de groepen 1 t/m 8 te bezoeken. Het Pieter Vermeulen Museum is geopend op woensdag- vrijdag- zondagmiddag van 13.00 -17.00.

Het Water Kwartetspel wordt opgenomen in deze expositie en in het educatieve pakket dat de tentoonstelling begeleid.

Het Pieter Vermeulen Museum is een kindvriendelijk museum en het centrum voor natuur- en milieueducatie in de gemeente Velsen. Het museum is gehuisvest aan de Driehuizerkerkweg in Driehuis. Het Pieter Vermeulen Museum bestaat sinds 1952. In dat jaar schenkt Frits Vermeulen een natuurhistorische verzameling aan de inwoners van Velsen. Pieter Vermeulen (1843-1922) was onderwijzer. Behalve een echte onderwijzer was hij natuurliefhebber en verzamelaar. Zijn zoon Frits (1870-1964) zette deze liefde voort. Hij was een verwoed verzamelaar van, onder andere, schelpen.

Zie ook: Het Water Kwartetspel: Duurzaam Geleerd Duurzaam Gedaan – Vitens Kraanwater -Graag- Project: Vitens Water Kwartetspel op Basisscholen by Blue Chocolate – Energie Kwartetspel – Afval Kwartetspel – Energie Kaart- & Kwartetspel