In het Drentse grond- en oppervlaktewater komen regelmatig te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen voor. Bronnen zijn de intensieve land- en tuinbouw maar ook het stedelijk gebied.

Bestrijdingsmiddelen vormen een risico voor mens en natuur. Bovendien heeft Nederland zich onder meer verplicht om uiterlijk in 2027 de waterkwaliteit op orde te hebben.

Tijdens het symposium Bestrijdingsmiddelen in het Milieu op vrijdagmiddag 16 februari 2018 in het Provinciehuis Drenthe wordt u geïnformeerd over het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in het Drentse water.

Toxicologen Henk Tennekes en Martin van den Berg delen hun kennis over de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor mens en natuur. Doel van het Symposium is met elkaar in gesprek gaan over het gezamenlijk werken aan het terugdringen van het bestrijdingsmiddelengebruik en de verbetering van de waterkwaliteit. Maar vooral: welke rol kan een ieder, provincie, waterschap, waterleidingbedrijf, boer én burger daarbij spelen? U kunt zich al aanmelden via dit aanmeldformulier.

Nederland heeft de mondiale duurzaamheidsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties ondertekend en zich daarmee verplicht om voor 2030 relevante doelen te realiseren. Het gaat daarbij onder meer om de volgende doelen: Doel 6: Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen, het beschermen en herstellen van watergerelateerde ecosystemen en Doel 12 duurzame consumptie en productie. Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

