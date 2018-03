Water Geschreven op 20-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Kan Drenthe gezonder met minder medicijnen? Of vraagt het extra inzet om medicijnresten uit ons water te zuiveren?

Dit zijn enkele vragen tijdens de bijeenkomst Medicijnresten uit Drents water op donderdag 22 maart 2018, internationale Wereld Waterdag.

Centraal staat de vraag: Wat kunnen we in Drenthe samen doen om de waterkwaliteit te verbeteren?

De cijfers liegen er niet om. Los van de miljoenen mensen die pillen slikken tegen hoge bloeddruk, maagzuur, ontstekingen, allergieën en pijn slikken we tegenwoordig ook medicatie voor onze gemoedstoestand. Een deel hiervan komt via urine en ontlasting in het rioolwater terecht en in het milieu.

Dat geldt ook voor diergeneesmiddelen. Slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. Op Wereld Waterdag besteden we aandacht aan dit vraagstuk.

Sprekers belichten tijdens de bijeenkomst Medicijnresten uit Drents Water het onderwerp vanuit verschillende perspectieven. Zo geven Dick Bijl (arts-epidemioloog) en professor Daan Touw (ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog/toxicoloog) hun uitgesproken visie vanuit de Zorg. Jac Huijsmans (wethouder gemeente Asten) vertelt over de succesvolle aanpak in zijn gemeente om minder medicijnen te gebruiken. Bert Palsma (STOWA) en René Nij Bijvank (Waterschap Vechtstromen) gaan in op de mogelijkheden en de (financiële) gevolgen van het extra zuiveren van rioolwater. Arjan Verhoeff (Waterschap Drents Overijsselse Delta) en Joost Lahr (WUR) delen hun kennis over de effecten van (dier)geneesmiddelen in het milieu.

Maatschappelijk is er steeds meer aandacht voor medicijnen in ons (drink)water, vooral als het gaat om antibioticaresistentie en hormoon verstorende stoffen. Ook politiek klinkt de roep om de belasting van ons water terug te dringen. Om dit te realiseren werkt de Rijksoverheid met een ketenaanpak. Want alleen door een gezamenlijke aanpak, met maatregelen in de geneesmiddelenketen en door waterzuivering kan het probleem worden opgelost.

In Drenthe werken apothekers, huisartsen en gemeenten samen bij het inleveren en verwerken van oude medicijnen. Waterschap Hunze en Aa, waterbedrijf Groningen en de provincie Drenthe werken met de campagne Onze Drentsche Aa aan de bewustwording van inwoners over schoon drinkwater.

