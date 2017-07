Water Geschreven op 3-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Vanaf woensdag 5 juli tot en met vrijdag 8 september 2017 gaan 500 Amsterdammers als burgerwetenschappers de kwaliteit van het water in de stad onderzoeken. Ze doen dit met de Waterbox.

Hierin zitten allerlei experimenten waarmee bijvoorbeeld het doorzicht, de geur, de kleur en zelfs de smaak van grachtenwater kan worden onderzocht.

Testen kan elke week op dezelfde plek, of telkens weer ergens anders in de stad. Het is niet alleen leuk om te doen. De deelnemers leren ook meer over hoe schoon het water in Amsterdam is.

De eerste 200 deelnemers hebben zich inmiddels al ingeschreven. Op 5 juli is er een startbijeenkomst op het hoofdkantoor van Waternet. Hier is de Waterbox op te halen. Tijd: 20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Het experiment wordt afgesloten tijdens het Weekend van de Wetenschap op 7 en 8 oktober. U kunt zich nog steeds inschrijven.

Na het experiment mag je de Waterbox trouwens houden.

In het experiment meten bewoners van Amsterdam als Waterexpert samen met wateronderzoekers van Deltares, Wageningen Universiteit, KWR, AMS Institute, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en kunstenaar Pavèl van Houten in de zomer van 2017 hoe schoon het water in de grachten, sloten, vaarten en vijvers van Amsterdam is. Omdat er op veel meer plekken en tijdstippen in de stad tegelijk gemeten wordt én doordat dit door veel waterexperts gebeurt, is het mogelijk om veel meer en sneller inzicht in de kwaliteit van het water te krijgen.

De Watertransformator is een grote machine waar je in kan zitten en op zintuigelijke wijze het water aan de gracht kan ervaren. Deze machine, speciaal ontwikkeld voor Het Schone Waterexperiment, rijdt de komende weken door Amsterdam om aan toevallige voorbijgangers het water op een andere manier te laten ervaren. De Watertransformator plopt willekeurig op verschillende locaties op. Vandaag stond de Watertransformator voor het eerst in Amsterdam op Blijburg.

De laatste jaren is het water in de grachten, sloten, vijvers en vaarten in Amsterdam veel schoner geworden. Zeker in de zomer maken de bewoners van de stad dan ook volop gebruik van het Amsterdamse water. Het warme weer maar ook hevige regenbuien kunnen er voor zorgen dat het water tijdelijk minder schoon is. Denk bijvoorbeeld aan meer algengroei of riolen die overstromen. Tijd om de waterkwaliteit in de stad nog beter in beeld te brengen!

