Geschreven op 13-12-2017

De Waterinfodag is het jaarlijkse onafhankelijke congres met een beurs over de informatievoorziening in de watersector.

Op donderdag 29 maart 2018 wordt de Waterinfodag voor de 8e keer georganiseerd in Congrescentrum 1931 in Den Bosch.

Medewerkers van overheden, bedrijven en kennisorganisaties die betrokken zijn bij de informatievoorziening in de watersector bezoeken de dag.

Het programma van de Waterinfodag 2018 is nog in ontwikkeling. De thema’s van het programma zijn al wel bekend: Big Data en Gegevensmanagement. Governance & Alliance. Klimaatadaptatie. Gegevens inwinning. Informatiemanagement. Watersystemen. Programma’s van Het Waterschapshuis en Rijkswaterstaat.

Het Informatiehuis Water en de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) organiseren een interactieve sessie over ervaringen, ontwikkelingen en kansen in het informatiemanagement. Zetten we stappen vooruit door alle inspanningen van de afgelopen periode? Zetten we gezamenlijke stappen of blijven we eilandjes? Als we ambities hebben hoe zetten we die dan om in daden? Aan de hand van praktijkvoorbeelden (korte pitches) wordt een discussie gevoerd.

Het Informatiehuis Water en de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) organiseren een interactieve sessie over het informatiemanagement van de toekomst. Wat is de invloed van nieuwe technologiën? Wat zijn de medewerkers van morgen? Hoe zien nieuwe organisaties er uit? Aan de hand van inspirerende ontwikkelingen, voorbeelden en visies (korte pitches) wordt een discussie gevoerd.

GeoBusiness Nederland (De branchevereniging voor het GEO-ICT bedrijfsleven) verzorgt een dagvullend programma in het inwin-theater. Na een introductie in de eerste sessie over innovaties en ontwikkelingen worden in de volgende sessies pitches gegeven door bedrijven die op het GeoBusinessNL plein staan.

