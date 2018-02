Geschreven op 24-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Water

Mr. dr. Daphina Misiedjan, juridisch onderzoekster naar duurzaam waterbeheer, heeft op donderdag 22 februari tijdens het Agnites Vrolikdiner in het Academiegebouw in Utrecht de Agnites Vrolikprijs gewonnen.

Deze nieuwe prijs van het Utrechts Universiteitsfonds wordt toegekend aan een talentvolle wetenschapper die onderzoek doet dat een bijdrage levert aan het beantwoorden van actuele maatschappelijke vraagstukken.

Het is voor het eerst dat de Universiteit Utrecht een dergelijke prijs toekent dankzij een nalatenschap.

De jury koos uit zeven inzendingen de winnaar. Het onderzoek van Misiedjan “Towards a sustainable human right to water. Supporting vulnerable people and protecting water resources, with Surinam as a case study”, gaat over het belang van juridisch onderzoek naar duurzaam waterbeheer. De prijs betreft een geldbedrag van 25.000 euro en de Agnites Vrolikpenning.

Misiedjan: “Deze prijs geeft me vooral een steuntje in de rug om verder te gaan met mijn onderzoek en het ondersteunt me in mijn verdere ontwikkeling. Daar ben ik heel erg blij mee.” Daphina Misiedjan won vorig jaar oktober de Black Achievement Award, een stimuleringsprijs voor jong talent. De Black Achievement Awards zijn een initiatief van NiNsee (het Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis).