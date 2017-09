Water Geschreven op 30-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Goed waterbeheer kost geld, maar die investering loont. Met die boodschap brengt de Vlaamse overheid een nieuwe brochure uit.

Recent wetenschappelijk onderzoek zet de vele, soms verrassende, voordelen van gezonde watersystemen uiteen.

Goed waterbeheer is een goedkope investering in de volksgezondheid en een basis voor een sterke economie.

Schoon water in de buurt heeft tal van voordelen: Het bevordert de (mentale) gezondheid. Het bevordert sociale contacten. Het lokt meer toeristen en investeerders. Het vangt de gevolgen van klimaatverandering gedeeltelijk op. Planten en dieren varen er wel bij. Natuurlijke beken en meren oefenen een niet te onderschatten aantrekkingskracht uit op de mens. Al deze voordelen samen leveren jaarlijks miljoenen euro’s op.

De brochure Kostbaar Water (PDF), waarom investeren in gezonder watersystemen loont’ gaat in op de voordelen van gezonde watersystemen en op de meerwaarde van een goed waterbeheer. Wetenschappelijke inzichten worden afgewisseld met voorbeeldprojecten uit allerlei hoeken. De brochure wil partners, sectoren en doelgroepen inspireren en enthousiasmeren om – meer nog dan vandaag al het geval is – mee te werken aan duurzame en gezonde watersystemen.

Water is van levensbelang voor mens en natuur. Water van goed kwaliteit is cruciaal om ons welzijn en onze welvaart te behouden, én een voorwaarde voor alle ecosystemen op aarde.

