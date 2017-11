Geschreven op 24-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Verkiezingen

Met het eten in de supermarkt gaat iets vreselijk mis: sinds de eeuwwisseling is suiker 18% goedkoper geworden, maar groenten (+50%) en fruit (+41%) zijn juist enorm in prijs gestegen.

Je zou verwachten dat de overheid ingrijpt om ervoor te zorgen dat gezond eten niet duurder wordt. Maar ze doet juist het tegenovergestelde: het nieuwe kabinet is van plan de btw op voeding – dus ook op groente en fruit – juist te verhogen van 6% naar 9%!

Dat betekent nóg duurdere groente en fruit.

De supermarktschappen liggen vol spotgoedkoop junkfood. Een donut kost 55 cent, een Mars pakweg 36 cent, een roze koek 16 cent en een appelkoek …. 11 cent. Een appel daarentegen kost 59 cent, een paprika 99 cent en een avocado al snel meer dan een euro*. De prijsverschillen tussen junkfood en gezond eten worden al jarenlang alleen maar groter.

Opeenvolgende kabinetten klagen steen en been over de oplopende zorgkosten. Maar een gezond voedselbeleid als vorm van ziektepreventie, ontbreekt vrijwel volledig. De afgelopen jaren is er volop vertrouwd op zelfregulering van de voedingsindustrie. Maar van alle kanten blijkt dat dit faalt.

Dat kan en moet beter: stimuleer gezond eten! De btw op groente en fruit moet niet omhoog, maar juist omlaag naar 0%. De overheid wil er tot dusver niet aan en beroept zich daarbij op Europese regels. Maar dat is veel te kort door de bocht: juist de Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie bepleiten prijs- en andere maatregelen om gezonder eten te stimuleren! Gezond verstand gebruiken dus!

Maak groente en fruit btw-vrij! Want een appel die minder kost dan een donut en een Mars; dat is pas concreet gezond voedselbeleid! Kom in actie en teken nu! Inmiddels hebben 60.315 mensen de petitie al ondertekend.

