Geschreven op 2-2-2016 - Erik van Erne. Geplaatst in Valentijn

Lef in de liefde, handboek voor gezonde relaties van bestsellerauteur Shakti Gawain en Gina Vucci is een krachtige gids voor alle relaties. Iedereen die bereid is om te werken aan meer bewustzijn en persoonlijke groei heeft baat bij Lef in de Liefde.

Shakti Gawain is een expert op het gebied van transformeren van relaties. Zij helpt mensen al jaren op dit gebied tijdens haar wereldwijd succesvolle workshops, en heeft al haar wijsheid nu verzameld in dit boek.

Visualisatie, meditatie, oefeningen met beperkende overtuiging en de ‘Voice-dialogue techniek.

Shakti Gawain kent deze tools ter verbetering van relaties als geen ander en bouwt dit verder uit in Lef in de liefde.

Zie ook: De Reis van het Bewustzijn, de Reis van ons Leven: Ontwaken by Shakti Gawain