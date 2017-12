Geschreven op 6-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Sport

De Groene Club is een sportbreed initiatief van de KNVB, KNHB en KNLTB om verenigingen te verduurzamen.

De Nederlandse amateursport heeft veel sterke verenigingen nodig. Dit zijn clubs die financieel gezond zijn en beschikken over een goede accommodatie. Het treffen van duurzame maatregelen die leiden tot een verlaging van de energierekening draagt daartoe bij. Energiekosten behoren namelijk tot één van de grootste kostenposten voor een vereniging.

De KNVB, KNHB en KNLTB hebben de ambitie om ervoor te zorgen dat binnen drie jaar driehonderd verenigingen beschikken over een duurzame sportaccommodatie.

In eerste instantie selecteren de KNVB, KNHB en KNLTB uit de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland elk tien verenigingen voor het programma. De Groene Club biedt inzicht in de huidige situatie en kennis om het energiepotentieel te realiseren. Vervolgens wordt samen met een onafhankelijke partner nagedacht over financiële oplossingen. We achterhalen wensen en behoeften voor realisatie van de duurzame maatregelen in een persoonlijk bezoek en stellen in samenwerking met de verenigingen een implementatieplan op. De Groene Club vertaalt de resultaten vervolgens naar pragmatische proposities voor verenigingen om duurzame maatregelen te treffen.

Dertig sportverenigingen uit Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland zijn donderdag 30 november op de KNVB Campus geïnformeerd over verduurzaming van hun accommodatie in het komende jaar. Onder hen achttien voetbalclubs. Zij maken deel uit van de pilot De Groene Club die donderdag officieel van start is gegaan.

In totaal meldden zich 73 verenigingen aan als potentiële deelnemer aan het verduurzamingsproject. Daaruit heeft De Groene Club in elk van de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland zes voetbal-, twee tennis- en twee hockeyclubs geselecteerd. In totaal nemen dus dertig verenigingen deel aan de pilot. Nederland kent 24.600 sportverenigingen met in totaal 5,2 miljoen leden. Een gigantisch potentieel voor verduurzaming.

Door isolatie en LED-verlichting wordt het energieverbruik verminderd. Het opwekken van energie via zonnepanelen en zonneboilers bij kantines, kleedruimten en sportvelden levert een fors lagere energierekening op.

Sportverenigingen kunnen in 2018 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) weer subsidie aanvragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodatie. Er is per 2 januari 2018 een bedrag van minimaal zes miljoen euro beschikbaar voor de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS).

