Geschreven op 6-1-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Oud & Nieuw

Alles is anders, de naam, de man, de titel, het leven, de ontroering, de liefde, de haat, de verbijstering en ook het jaar 2016. U dacht de waarheid te lezen en te kennen.

Onophoudelijk wordt iedereen gebombardeerd met het nieuws, het laatste nieuws en het nog nieuwere nieuws.

Oudejaarsconference waarin Javier Guzman het jaarnieuws doorspit en daarbij zijn ongezouten mening geeft. Zo passeren de schokkende aanslagen van IS de revue, moet Yuri het ontgelden door zijn ‘misdragingen’ bij de Olympische Spelen en worden wereldleiders als Poetin en Erdogan een voor een op de hak genomen. Maar ook het drugsschandaal in het Slotervaartziekenhuis, de Brexit, de hevige verkiezingsstrijd in Amerika en de opvallende moves van Sylvana Simons ontbreken niet in dit overzicht van 2016.

Het nieuws is zo nieuw dat het oud lijkt. Maar ach op Oudejaarsavond mag het nieuws oud zijn. Javier Guzman spit het nieuws door en er gaat hard gelachen worden, dat staat vast.