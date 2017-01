Geschreven op 6-1-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Oud & Nieuw

Op 30 december zet Dolf Jansen Veilig, zijn Oudejaars 2016, integraal op internet. Opgenomen in een uitverkocht theater de Veste in Delft op 22 december, geen montage, geen make up, geen script….2016 zoals het was: hard, poetisch, meedogenloos, ontroerend en heel erg grappig, ook.

Omdat niet iedereen naar het theater gaat

Omdat sommige mensen liever naar hun scherm kijken dan naar de pezige cabaretier in real life

Omdat Dolf zijn voorstelling en zijn woorden van empathie en menselijkheid graag met zoveel mogelijk kijkers wil delen

Omdat sommige mensen liever gratis kijken dan een kaartje kopen

Omdat er nog wat ruimte was op het grote YouTube

Uitgezonden op 30 december, 20uur15, Oudejaars 2016 uitroepteken. En na dat tijdstip natuurlijk op elk gewenst moment alsnog of nog een keer te bekijken. Tot het einde der tijden of toch op zijn minst tot aan de inauguratie van de heer D.Trump. Gelukkig nieuwjaar! Dolf Jansen

Zie ook: SPOED: 1000 Helden Gezocht in de strijd tegen Kanker