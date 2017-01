Ontwaken. Elke dag is dat toch weer een mooi moment. Een bevestiging van het leven. Ontwaken is een kans. Een kans om ons leven opnieuw te beginnen met nieuw inzicht.

Zo is het nieuwe jaar ook een kans. Steeds aan het begin van een nieuw jaar hebben we de bijzondere mogelijkheid om een nieuw bewustzijnsniveau binnen te gaan met alle wijsheid die we in het vorige jaar hebben opgedaan.

Bewustwording betekent dat we ons in toenemende mate bewust worden van wat er allemaal gebeurd.

Dat we ons bewust worden van de opwarming van de aarde, dat we ons bewust worden van de klimaatverandering, dat we ons bewust worden van de uitputting van onze aarde.

Maar ook dat we ons realiseren dat er nog ongelofelijk veel armoede is in de wereld, dat er nog heel veel mensen zijn die geen schoon drinkwater hebben, die geen sanitair hebben, geen licht hebben zodra het donker wordt, die geen scholing hebben, die geen medicijnen hebben, die zoveel niet hebben. Dat we ons realiseren dat we de Millenniumdoelen nog lang niet hebben gehaald.

Een nieuw jaar biedt een nieuwe kans. Een kans om het dit jaar anders te doen. Bewust leven en dat leven overal op aarde kans geven. Ieder mens kans geven op een leven zoals wij. Ons bewust zijn van onze ongelofelijke rijkdom en bewuste keuzes te maken. Niet voor vandaag, niet voor ons zelf. Nee voor nu en morgen en voor ons allemaal.

Het leven is als een mooie reis, die voor ieder mens net even anders verloopt. We hebben die reis in een zekere mate van ontkenning gevoerd, maar langzaam maar zeker ontwaken we vanuit die onbewuste toestand. Iedere dag, ieder jaar van die reis worden we bewuster van wat er om ons heen gebeurd. Zien we de problemen, zien we wat er werkelijk gebeurd. Zien we de kansen, zien we de oplossingen, zien we dat we bewuster worden. De reis van het bewustzijn duurt ons hele leven. Maar als je er goed over nadenkt, waar is het leven anders voor?

Met dank aan Shakti Gawain voor het inspirerende boekje Awakening, A Daily Guide to Concensius Living. In bovenstaand artikel heb ik zo hier en daar geciteerd uit de Nederlandse vertaling Ontwaken, Bewust Leven van Dag tot Dag.