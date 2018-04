Geschreven op 5-4-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Keolis heeft in Almere onder het vervoerdersmerk allGo zeven elektrische bussen in de dienstregeling opgenomen.

Alle bussen zijn geleverd door het Chinese BYD en de laadstations zijn eveneens gereed.

Hanneke Ruiter, woordvoerder bij Keolis Nederland, over het project: ‘We hebben ervaren hoe de elektrische bussen zich op de busbaan en wegen in Almere houden. Gelijktijdig hebben de chauffeurs ervaring opgedaan tijdens trainingen.’

Keolis Nederland verzorgt openbaar vervoer in Gelderland op de Veluwe, in Midden-Overijssel, in Twente en in de provincie Utrecht en in de gemeente Almere en op het treintraject Zwolle-Kampen-Zwolle-Enschede.

Keolis Nederland, de nieuwe naam voor Syntus, is een 100% dochteronderneming van de wereldwijde mobiliteitsonderneming Keolis. Syntus Gelderland, Syntus Overijssel, Syntus Utrecht, Syntus Twente, allGo en KeolisBlauwnet zijn een service van Keolis Nederland.