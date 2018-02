Geschreven op 5-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

VDL Bus & Coach, onderdeel van de VDL Groep in Eindhoven, gaat vijf Citea’s SLF-120 elektrische bussen leveren aan het Haagse openbaarvervoerbedrijf HTM.

Mogelijk volgt al heel snel een uitbreiding met nog eens drie elektrische bussen.

Het is de eerste stap die HTM zet richting volledige transitie naar zero-emissiebusvervoer.

VDL Bus & Coach gaat ook de laadinfrastructuur, inclusief installatie en projectmanagement verzorgen. Hiermee is VDL niet alleen busleverancier maar ook systeemleverancier. De bussen met pantograaf op het dak worden door middel van opportunity charging gedurende de dag snel geladen, daarnaast wordt ook ’s nachts geladen om de batterijen te balanceren. Op deze manier zijn de bussen een hele dag inzetbaar.

In Nederland is dit inmiddels het negende VDL-project in de transitie naar een volledig zero-emissiebusvervoer. Dagelijks leggen alle elektrische VDL-bussen samen gemiddeld ongeveer 21.000 kilometer af.

