Geschreven op 9-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Uber start samen met LeasePlan, Nissan en Nuon een pilot met elektrische auto’s in Amsterdam. De eerste dertig Nissan Leafs gaan vanaf begin oktober rijden via UberX.

Het streven is om aan het einde van 2018 meer dan 200 elektrische auto’s op de weg te hebben via de Uber app.

De pilot is in eerste instantie gericht op chauffeurs die in Amsterdam rijden via de Uber-app en die in de buurt van bestaande laadpalen wonen. Om kostenefficiënt en comfortabel met een elektrische auto via de Uber app te rijden, zijn goede laadvoorzieningen nodig, zoals een laadpaal dicht bij huis en snelladers langs de weg in Amsterdam.

Uber start met de pilot om te ervaren of het huidige bereik van elektrische auto’s en de, nog beperkte, snellaad voorzieningen de efficiëntie van vervoer via de Uber app kunnen garanderen. Doordat chauffeurs die rijden met de Uber app relatief weinig en kort stilstaan tussen ritten, hebben zij namelijk weinig tijd om tussendoor de auto op te laden.

De huidige Nissan Leafs hebben een bereik van ongeveer 180 kilometer en chauffeurs die rijden met de Uber app kunnen de auto (inclusief BoordComputerTaxi en blauwe kentekenplaten) tegen aantrekkelijke voorwaarden van LeasePlan leasen. Bovendien krijgen chauffeurs die zich aanmelden een Fastned Laadtegoed bij de auto van 1.000 euro. Nuon gaat de chauffeurs helpen bij het vinden van laadpalen bij hun in de buurt. Vanaf begin oktober gaan de eerste 30 elektrische auto’s en chauffeurs uit de pilot de weg op.

