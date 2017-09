Op dit moment worden ongeveer de helft van alle ritten in de Britse hoofdstad afgelegd met een hybride of elektrische wagen. Dat aantal moet fors toenemen, vindt Uber, dat nu 40.000 auto’s heeft rondrijden in Londen. In 2022 wordt het verbod uitgebreid naar heel het Verenigd Koninkrijk.

Uber zal een fonds van 150 miljoen pond (165 miljoen euro) oprichten om de Londense taxibestuurders te helpen bij de overschakeling naar elektrisch rijden. Wie zijn benzine- of dieselwagen inruilt voor een elektrische wagen kan daarvoor een premie van 5.000 pond (5.500 euro) krijgen. Ook traditionele Londense taxibestuurders krijgen dat bedrag van de stad bij de aankoop van een proper voertuig.

De eerste 1.000 inwoners van Londen die hun oude dieselwagen wegdoen, krijgen van Uber bovendien een tegoedbon van 1.500 pond (1.645 euro). Om het fonds te bekostigen, komt er wel een extra heffing van 35 pence (0,38 euro) per Uberrit.

Zie ook: London Taxi Company Rebrands Itself As London EV Company (LEVC): The Electric TX Taxi – Tien Elektrische Taxi’s voor Amsterdam met 50.000 euro subsidie per Taxi – Beijing Gaat Alle 70.000 Taxi’s in de Stad Vervangen door Elektrische Taxi’s – Schiphol Duurzaam: 167 Elektrische Tesla Model S Elektrische Taxi’s op Schiphol Airport – GreenCab: Veertig Elektrische Taxi’s in Utrecht by Prestige Taxi – Video Full Electric Volkswagen Milano Taxi – The Taxi of Tomorrow: Zero-Emission NYC Taxi Unicab – Go Green Eco Taxi: Zero-Emission Electric Transport in The Woodlands Texas – Uber Start Pilot met 30 Elektrische Nissan Leaf Taxi’s via UberX in Amsterdam