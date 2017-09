Geschreven op 29-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

U15 bestaat vijf jaar. Een mooi moment om een Lustrumboek uit te brengen. Want de lessen die U15 als werkgeversnetwerk in de afgelopen jaren hebben geleerd, geeft men graag door in het Lustrumboek Vijf jaar Duurzame Mobiliteit.

Duurzame mobiliteit. Waarom? Het heeft simpelweg veel voordelen. Het verhoogt de bereikbaarheid, het haalt de kosten omlaag van brandstof en reistijd, het zorgt voor een lagere CO2-uitstoot en medewerkers worden vitaler.

Het U15 netwerk is dynamischer dan ooit en de noodzaak om mobiliteit duurzamer te maken is nog relevanter dan vijf jaar geleden. Dat is ook te merken aan het enthousiasme van de ruim 300 leden van het netwerk. U15 geeft de kennis heel graag door en gebruikt die kennis zelf ook om hun waarde te vergroten. Samen met de leden gaat men voor nog meer profijt uit de inspanningen.

U15 staat niet alleen en is voortdurend in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de provincie Utrecht en de grote steden in Midden-Nederland. U15 is partner in Goedopweg en ze vertegenwoordigen het bedrijfsleven in Beter Benutten Midden-Nederland. U kunt het Lustrumboek Vijf Jaar Duurzame Mobiliteit online lezen (PDF).

De leden delen niet alleen kennis en ervaringen met elkaar. U15 biedt ook volop projecten met concrete oplossingen, zoals het stimuleren van fietsen en het invoeren van een mobiliteitsbudget. U15 ondersteunt samen met Goedopweg het gebruik van e-bikes voor woon-werkverkeer. Alex van ’t Hooft, bestuurslid U15, legt uit waarom. Dat doet hij op de E-bike Roadshow bij P+R De Uithof in Utrecht.

