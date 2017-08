Geschreven op 17-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mooi hoor, weer twee volledig elektrische vrachtwagens erbij. Dit keer voor de bevorrading van Albert Heijn winkels in Amsterdam.

De volledig elektrische trucks zijn uitstootvrij en heel stil. Het is voor Albert Heijn, Simon Loos, Ginaf en de gemeente Amsterdam een kroon op het werk van hun gezamenlijke duurzaamheidsinspanningen.

Met de ingebruikname van twee volledig elektrische vrachtwagens zet Albert Heijn een volgende stap in het verduurzamen van het transport naar winkels. Simon Loos, logistiek partner van Albert Heijn sinds de jaren ’60, gaat met de emissieloze bakwagens Albert Heijn-supermarkten in het centrum van Amsterdam bevoorraden. De e-trucks rijden dagelijks vijf tot zes keer heen en weer vanaf het distributiecentrum in Zaandam. Na een uitgebreid ontwikkel- en testtraject gaan de e-trucks nu de weg op, de een in Albert Heijn-stijl en de ander in Simon Loos-kleuren.

De nieuwe e-trucks komen uit de stal van Ginaf, fabrikant van vrachtauto’s voor zwaar transport en pionier op het gebied van elektrisch vervoer. Voor de ontwikkeling van de nieuwe elektrische trucks werd flink geïnnoveerd om een compromis te vinden tussen flexibiliteit en actieradius enerzijds, en het laadvermogen anderzijds. Het resultaat is een laadcapaciteit die vergelijkbaar is met die van dieseltrucks, ondanks het iets hogere eigen gewicht van de wagen. Door bijladen van de accu’s tijdens het inladen van de trucks op het Distributiecentrum in Zaandam en gedurende de pauzes kunnen de trucks vrijwel continu worden ingezet. De elektrische bakwagens kunnen zich dus goed meten met hun dieselbroertjes, maar zijn volledig uitstootvrij en stil.

Voor de gemeente Amsterdam is ‘zero emissie’ een belangrijk onderwerp. Schone lucht is één van de zogenoemde transitiepaden richting een duurzaam Amsterdam.

Zie ook: Drie Zero-Emission Elektrische Vrachtwagens in Rotterdam by BREYTNER en Technische Unie – Technische Unie Neemt Elektrische 3,8 Ton Vrachtwagen in Gebruik in regio Amsterdam – Boonstra Transport Neemt Elektrische 44-Tons Trekker Vrachtwagen in Bedrijf – De Eerste 100% Elektrische Verhuiswagen Ter Wereld van Mondial Aad de Wit Verhuizingen – Verhuizen in Amsterdam met Elektrische Verhuiswagens – De Zero Emission Smith Newton Taurus 265-12.5E by Custers – HEINEKEN Neemt Grootste Elektrische Vrachtwagen in Gebruik: Heerlijk, Dat Groene Rijden– Elektrisch Rijden in Nederland: Mooie Voorbeelden van Elektrisch Transport– Albert Heijn Plaatst 10.788 Zonnepanelen op Distributiecentrum Pijnacker