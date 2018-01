Geschreven op 12-1-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Deudekom verhuizingen en zero-emissie logistiek in Duivendrecht heeft begin januari twee nieuwe geheel elektrisch aangedreven zero-emissie bedrijfswagens in gebruik genomen.

De auto’s zijn door Ginaf gebouwd op basis van een Iveco Daily. De voertuigen gaan zowel ingezet worden voor zero-emissie verhuizingen als de distributie van goederen die aangeleverd worden op de zero-emissiehub van Deudekom ten behoeve van de gemeente Amsterdam, de UvA en de HvA.

De twee nieuwe elektrische voertuigen zijn zijn van het type Iveco Daily 72C17. Deudekom heeft ze via Truckland Amsterdam aangeschaft waarna ze door Ginaf in Veenendaal zijn geconverteerd. De opbouw is van Feld carroserie in Hoorn die eerder ook de Hytruck van Deudekom opbouwde. De voertuigen op rijbewijs C1 zijn zowel compact als ruim bemeten met een laadvermogen van respectievelijk 2500 en 2800 kg met een laadvolume van respectievelijk 29 en 30m3. Eén auto is uitgevoerd als dubbele cabine voor zeven personen en één heeft een gewone cabine met drie zitplaatsen. De aandrijving heeft plaats door middel van een vloeistof gekoelde 320V LCM motor van 120 kW met een koppel van 650 Nm. De aansturing gaat via een EDS 150 Inverter. De accupakketten van beide trucks hebben een capaciteit van 92 kWh. Deudekom verwacht daarmee een actieradius van 140 tot 180 kilometer en dat is meer dan genoeg voor in de stad. De beide voertuigen kunnen als dat nodig is ook aan elke laadpaal in de stad bijgeladen worden.

De geheel elektrische vloot van Deudekom komt daarmee op zes elektrische bedrijfsvoertuigen waaronder een zware Hytruck, vier geheel elektrische en twee hybride personenwagens. Die laatste twee worden overigens komend jaar vervangen voor 100% elektrische auto’s. Daarnaast gebruikt PostNL de hub als uitvalsbasis voor acht elektrische transportfietsen.

