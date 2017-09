Geschreven op 4-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mooi plan van brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). Het goederenvervoer in de grotere binnensteden moet in 2025 alleen nog met elektrische transport gebeuren, zodat de uitstoot van CO2 door dat goederenvervoer tot nul wordt gereduceerd.

Het plan moet bijdragen aan een halvering van de CO2-uitstoot door het Nederlandse beroepsgoederenverkeer vanaf 2030.

De CO2-uitstoot halveren in Nederland. Zero emissie in de binnensteden in 2025 en low emissie in het buitengebied. Dat wil TLN met haar leden en collega-brancheorganisaties realiseren in het Nederlandse beroepsgoederenvervoer. Elektrisch aangedreven vrachtauto’s vormen voor stadsdistributeurs een belangrijke factor in de reductie van CO2-uitstoot in de stad. TLN verwacht dat het haalbaar is om in 2025 de bevoorrading van de grotere binnensteden met zero emissie voertuigen te verrichten.

Er is volgens TLN wel een uitfaseringsregeling tot 2030 nodig voor het gebruik van biodiesel en biogas. Ook moet voldoende materieel beschikbaar zijn, zodat ondernemers niet in de problemen komen tijdens de overgangsfase naar ander materieel. Kortom: TLN wil graag dat de overheid een en ander gaat subsidiëren. Wellicht heeft TLN deze regeling over het hoofd gezien: Subsidie Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport: DKTI-Transport

