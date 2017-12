Geschreven op 7-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Vanaf 10 december gaan op Q-linkroute groen tussen Zuidhorn en Groningen tien elektrische bussen rijden. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in de verduurzaming van het openbaar vervoer in Noord-Nederland.

Op de Airportlink, het traject Groningen Airport Eelde – Groningen, rijden sinds februari 2017 twee elektrische bussen.

Q-link groen rijdt tussen Zuidhorn en Groningen Hoofdstation/Groningen Europapark, via P+R Reitdiep, Zernike en UMCG Noord. Op P+R Reitdiep en busstation Zuidhorn kunnen de bussen tussentijds bijladen met een zogeheten pantograaf. ’s Nachts gebeurt dit bij de busstalling van Qbuzz aan de Peizerweg in Groningen. De afgelopen weken is het systeem getest en zijn chauffeurs getraind om met de nieuwe techniek in de bussen te kunnen gaan rijden.

In 2030 mag al het openbaar vervoer in Nederland geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Vervoerders zijn daarom samen met hun opdrachtgevers bezig om geleidelijk aan nieuwe, schone bussen in te zetten. Elektrische bussen zijn vooral geschikt voor de kortere afstanden en worden vaak ingezet in het stadsvervoer en net rondom de stad.

