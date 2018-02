Geschreven op 13-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mercedes-Benz Vans heeft een nieuwe line-up van Sprinters onthuld.

Mercedes komt ook met een elektrische variant van de bestelbus op de markt, die volgend jaar beschikbaar moet zijn: de eSprinter.

Mercedes-Benz presenteert derde generatie Sprinter. Mercedes-Benz introduceerde de eerste generatie Sprinter in 1995. Door de uitstekende kwaliteit werd zijn naam al snel synoniem voor een hele categorie bestelwagens. De derde generatie van de bestseller debuteert in het nieuwe logistiek centrum van Mercedes-Benz op het Mercatoreiland in Duisburg. De nieuwe Sprinter is per direct te bestellen en staat vanaf juni 2018 in de dealershowroom.

De derde generatie Sprinter imponeert met zijn comfort en veiligheid – die op personenautoniveau liggen – en zijn progressieve design. Tegelijkertijd biedt hij maximale kostenefficiëntie dankzij lagere exploitatiekosten en uitgebreide internetconnectiviteit. De nieuwe Mercedes PRO connect-services en het eveneens nieuwe MBUX multimediasysteem (Mercedes-Benz User Experience) vormen daarvoor de perfecte basis. Mercedes PRO connect verbindt de fleetmanager met alle voertuigen en chauffeurs in het wagenpark. Hij kan online opdrachten beheren en vrijwel in realtime informatie opvragen over de locatie van een voertuig, het brandstofniveau en de onderhoudsintervallen. Er zijn af fabriek acht pakketten leverbaar voor de Sprinter.

De nieuwe Sprinter is er als Gesloten bestelwagen, Tourer (tot 19+1), Chassicabine, Chassisdubbelcabine en Tractor Head. Daarbovenop zijn er verschillende cabinevarianten, carrosserielengten, aandrijflijnen, gewichtsklassen, laadruimhoogtes en uitrustingsopties. Als gevolg daarvan kunnen er ruim 1.700 verschillende versies worden geconfigureerd. De Sprinter is dus verregaand modulair en kan aan de eisen van iedere sector en ieder klantsegment worden aangepast.

Als vanouds is de Sprinter leverbaar met achterwiel- of vierwielaandrijving. Nieuw is de mogelijkheid om voor voorwielaandrijving te kiezen. Het maximale laadvermogen van deze variant is 50 kilogram hoger dan die van de Sprinter met achterwielaandrijving. Bovendien heeft hij een 80 millimeter lagere laaddrempel. Dat maakt het in- en uitladen gemakkelijker en zorgt bij camperversies voor een beter in- en uitstap.

Tot de technische highlights van de Sprinter behoren zeker de twee nieuw ontwikkelde automatische transmissies voor de voorwielaangedreven varianten. De eerste, de 9G-TRONIC negentraps automatische transmissie met koppelomvormer, is uniek in het segment van de grote bestelwagens. Deze transmissie zorgt voor een optimale balans tussen een laag verbruik en een dynamisch weggedrag. Ook draagt deze transmissie bij aan een stille cabine en een uitstekend rijcomfort. De nieuwe handgeschakelde zesversnellingsbak overtuigt door zijn optimale schakelcomfort en de afwezigheid van hinderlijke trillingen in de versnellingshendel.

De werkplek van de bestuurder is overzichtelijk en praktisch. Verbeteringen zijn de ergonomische stoelen met lange zitinge, KEYLESS-START, de HOLD-functie en de krachtige automatische airconditioning THERMOTRONIC. Op het nieuwe multifunctionele stuurwiel kunnen de boordcomputer, voertuigfuncties en multimediasystemen worden bediend. Het opladen van smartphones kan vanaf nu draadloos. Een modulair opbergconcept zorgt voor orde op de werkplek. Daarbij zit de laadruimte vol slimme oplossingen, zoals belaadbare wielkasten en een laadhoogte die in combinatie met voorwielaandrijving volledig kan worden benut. De laadcapaciteit is 17 m3 en het laadvermogen gaat tot 5,5 ton.

Mercedes-Benz Vans tilt het Sprinter-segment ook wat betreft veiligheid naar een hoger niveau. Voor de nieuwe Sprinter zijn meerdere elektronische assistentiesystemen beschikbaar, zoals adaptieve cruisecontrol, high-performance led-koplampen met grootlichtassistent, dodehoekassistent met Rear Cross Traffic Alert (standaard), actieve spoorassistent, parkeerpakket met 360°-camera en regensensor met geïntegreerd ruitenwissersysteem WET WIPER SYSTEM (standaard) voor optimaal zicht tijdens het wissen.

