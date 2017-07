Geschreven op 16-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Starbus Fuel Cell has been specially designed using the Hydrogen Fuel cell technology. This zero pollution and zero noise bus is ideal for public transportation as its only emission is water vapor.

Tata Starbus is a range of buses manufactured by Tata Motors. Tata Starbus is available in comprehensive range of variants, with or without low floor, with seating capacity of 16 to 67, it is available with options of diesel engine and also more environmentally friendly hybrid and CNG power plant. The Starbus range includes Standard, Deluxe, Low Floor and School bus options – each with a customised set of features.

