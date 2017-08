Geschreven op 26-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Eind september gaat de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport van start. De nieuwe DKTI-Transport subsidieregeling heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021 en heeft het doel om duurzaam transport te stimuleren. Voor 2017 is ongeveer 17 miljoen euro beschikbaar.

De eerste ronde van de DKTI-Transport regeling richt zich op transportoplossingen met lage of geen CO2 uitstoot. Denk hierbij aan voertuigen maar ook aan de bijbehorende laadinfrastructuur. De gehele logistieke keten, dus fabrikant, verlader, vervoerder en ontvanger behoren tot de doelgroep van de regeling.

De DKTI-Transport werkt met technologie- en innovatieopgaven die jaarlijks worden vastgesteld. Voor 2017 is dat goederenvervoer over de weg, zoals elektrisch rijden, efficiënt wegverkeer, efficiënte schepen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

