Geschreven op 18-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Stedin gaat het wagenpark de komende jaren volledig verduurzamen. Met circa 2100 bedrijfswagens heeft Stedin, op de hulpdiensten na, het grootste wagenparken van de Randstad.

Alle bedrijfswagens die nog niet elektrisch zijn worden de komende tijd langzaam maar zeker vervangen door elektrische bedrijfswagens.

Daarnaast stoten in 2020 ook het woon-werkverkeer, zakelijke reizen en de lease-auto’s geen broeikasgassen en schadelijke stoffen meer uit. Medewerkers van Stedin reizen dan voornamelijk met openbaar vervoer of elektrische (deel)auto’s of bussen. Op deze manier wil Stedin een flinke bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit in de Randstad.

Naast de verduurzaming van het wagenpark zet Stedin in op het vergroten van het gebruik van het openbaar vervoer en de inzet van deelauto’s. Om dit te stimuleren hebben Stedin-medewerkers die met openbaar vervoer reizen geen vaste trajectkaart meer, maar kunnen ze vrij reizen met de trein en ander openbaar vervoer, ook privé. Daarnaast wordt de pool aan elektrische Renault ZOE’s breder ingezet, in samenwerking met Greenwheels. Bij de renovatie van de kantoorpanden in Delft en Utrecht komen Smart Charging laadpalen die elektriciteit kunnen terugleveren aan het energienet.

In samenwerking met andere bedrijven hoopt Stedin nog dit jaar leasebedrijven te verleiden tot het scherpste aanbod voor alle types elektrische auto’s. De grotere bussen vragen nog een flinke innovatie, maar Stedin heeft het vertrouwen dat ook hiervoor in 2020 mogelijkheden zijn.

