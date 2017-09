Geschreven op 22-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Fietsenfabrikant Sparta heeft vanwege zijn 100-jarig bestaan een unieke e-bike uitgebracht: de Vedette R1z Jubileum.

Deze e-bike, gebaseerd op de fiets waarmee Joop Zoetemelk in 1980 de Tour de France won, is in een kleine oplage van 100 stuks beschikbaar.

Op de bovenbuis van elke Vedette R1z Jubileum is een uniek stukje stof verwerkt: de Ti-Raleigh-trui die de wielerlegende droeg tijdens zijn winnende tour.

Vanwege een eerdere samenwerkingsactie tussen Sparta en Joop Zoetemelk groeide de drang om een waardig eerbetoon aan deze Nederlandse fietsicoon te geven. Hij moest een ‘eigen’ e-bike krijgen. Sparta koos voor een nieuw concept elektrische fiets en een nieuwe wijze van aandrijving. Een echte felrode betonvreter speciaal ontworpen voor in de stad.

De Sparta Vedette R1z Jubileum is alleen beschikbaar als herenmodel. Bij aankoop van deze jubileumfiets krijgt de koper een echtheidscertificaat en een Sparta jubileumboek.

De aandrijving vindt plaats via een tandriem waardoor het gevaar van ongewenst kettingsmeer aan broekspijpen is verdwenen. De Vedette R1z Jubileum wordt bediend via de smartphone. Een display is dus niet nodig. Tijdens het remmen laadt de e-bike automatisch weer op. Handige tasbeugels en een in twee delen afneembare voordrager maken de fiets compleet. De Vedette R1z Jubileum kan getest worden in experience center De Fietser in Ede.

Sparta steunt in het jubileumjaar de Hartstichting. Per verkochte Vedette R1z Jubileum doneert Sparta 100 euro aan de Hartstichting.

