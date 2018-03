Geschreven op 8-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het Kroatische Rimac heeft tijdens de Autosalon van Geneve 2018 de nieuwe Rimac Concept Two hypercar onthuld. Een elektrische sportwagen die zijn voorganger Concept One ruimschoots overtreft.

De van een koolstofvezel koets voorziene C_Two is de opvolger op de Concept One, maar is wel een compleet nieuwe auto, een echte supercar.

De honderdtwintig kilowatt batterij levert stroom aan vier elektromotoren, een per wiel en dat levert 1.4 megawatt aan vermogen op (1.914 pk!). Hierdoor wordt een acceleratie van 0-100 km/u in 1,85 seconde voltooit en met 11,8 seconde wordt de 300 km/u aangetikt. De topsnelheid ligt iets boven de 400 km/u: 412 kilometer per uur. De actieradius komt uit op ongeveer 650 kilometer, maar dat is uiteraard ietwat afhankelijk van de rijstijl.

