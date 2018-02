Geschreven op 20-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Rijkswaterstaat heeft met de aanschaf van 100 nieuwe elektrische personenauto’s een grote stap gezet in het verduurzamen van haar wagenpark.

Rijkswaterstaat heeft een deel van het wagenpark vervangen door honderd exemplaren van de Renault ZOE. De volledig elektrisch aangedreven modellen spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van het wagenpark van Rijkswaterstaat.

De ZOE werd bij het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht officieel in ontvangst genomen door Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Rijkswaterstaat vervult een voorbeeldrol in de grootschalige vergroening van wagenparken. De ingebruikname van de eerste honderd exemplaren van de elektrische Renault ZOE markeert een belangrijke stap in de transitie naar een energieneutraal wagenpark in 2030, zoals Rijkswaterstaat voor zichzelf ten doel gesteld heeft

De actieradius van 400 km en de mogelijkheden op het gebied van AC-laden waren belangrijke criteria bij de keuze van de elektrische modellen. Volgens Rijkswaterstaat scoorde de ZOE het beste op deze onderdelen.

Alle exemplaren van de Renault ZOE vervangen dieselauto’s en worden ingezet als deelauto. Ze zijn beschikbaar voor de medewerkers bij de verschillende vestigingen van Rijkswaterstaat in Nederland. De laadvoorzieningen van Rijkswaterstaat worden gevoed door groene stroom, waarmee het milieu nog eens extra ontzien wordt.

