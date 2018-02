Geschreven op 6-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Onlangs ondertekende de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, beter bekend als RVO.nl de Intententieverklaring schoon taxivervoer met elektrische vervoerders in Den Haag.

Hierin staat op papier dat RVO.nl straks alleen nog elektrische taxiritten inkopen. Mede dankzij deze verklaring rijden er straks in Den Haag 25 volledig elektrische taxi’s.

Sinds 2009 stimuleert RVO.nl elektrisch vervoer in Nederland en met deze ondertekening komt dat na acht jaar stimuleren ook tot uiting in de eigen bedrijfsvoering.

De Gemeente Den Haag en het netwerk Slim en Schoon hebben Haagse taxibedrijven benadert met de vraag of zij middels een intentieverklaring voor de E-taxi’s mee willen werken aan een betere luchtkwaliteit. Dat is een groot succes geworden. In november 2017 werd een eerste intentieverklaring getekend. Er waren toen nog geen Haagse taxibedrijven die elektrisch vervoer konden aanbieden.

Op 30 januari 2018 hebben de koplopers in elektrisch vervoer tijdens een bijeenkomst op het stadhuis van Den Haag vertelt waarom zijn de voorkeur geven aan elektrische taxi’s voor hun relaties. Vier van hen hebben inmiddels 30 elektrische auto’s in bestelling. De eerste vier, van Taxi Centrale Haaglanden, gaan in april rijden. De overige 26 auto’s worden in de loop van het jaar in gebruik genomen.

Zie ook: Tien Elektrische Taxi’s voor Amsterdam met 50.000 Euro Subsidie per Taxi – Schiphol Duurzaam: 167 Elektrische Tesla Model S Elektrische Taxi’s op Schiphol Airport – GreenCab: Veertig Elektrische Taxi’s in Utrecht by Prestige Taxi – Uber Start Pilot met 30 Elektrische Nissan Leaf Taxi’s via UberX in Amsterdam – De Elektrische Fiat e-Ducato Taxibus by Tribus – Video Full Electric Volkswagen Milano Taxi

Beijing Gaat Alle 70.000 Taxi’s in de Stad Vervangen door Elektrische Taxi’s – The Taxi of Tomorrow: Zero-Emission NYC Taxi Unicab – London Taxi Company Rebrands Itself As London EV Company (LEVC): The Electric TX London Taxi – Elektrische Black Cab TX op Taxi Expo