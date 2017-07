Geschreven op 14-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Renault Trucks heeft een nieuwe concepttruck gepresenteerd: de Renault Falcon. Deze truck is bedoeld om brandstofbesparing en CO2 reductie voor het zware wegvervoer onderzoeken. De Falcon zou 13 procent minder brandstof moeten verbruiken.

Het FALCON-project (Flexible & Aerodynamic Truck for Low Consumption) heeft als doel een compleet innovatief vormgegeven combinatie te ontwikkelen voor het zware vrachtvervoer, waarmee het potentieel van brandstofbesparing en de reductie van de CO2-uitstoot kan worden aangetoond.

Het FALCON-project, dat eindigt in 2020, biedt Renault Trucks een nieuw laboratorium op wielen. Het testvoertuig is niet alleen bedoeld voor het beoordelen van technologie die gericht is op het verder verminderen van het brandstofverbruik, maar ook ter voorbereiding op de toekomstige eisen en regelgeving ten aanzien van de CO2-uitstoot van zware vrachtwagens, volumes, afmetingen en banden.

De technische ontwikkelingen zijn gericht op het bereiken van een, onder normale bedrijfsomstandigheden, maximale terugverdientijd voor de klant van twee jaar. Op de middellange termijn moet de productie kunnen starten. Onderdeel van de ontwikkelingen zijn onder meer geoptimaliseerde aerodynamica van truck en trailer, banden met een lage rolweerstand en voorspellende energiebesparende rijhulp- en brandstofmanagementfuncties. Dit in samenhang met een verbeterde aandrijflijn, die gebruik maakt van een nieuwe generatie rookgas warmte-terugwin-systeem (op basis van de Rankine-cyclus) en geoptimaliseerde smeermiddelen. Met uitzondering van het warmte-terugwinsysteem zal de technologie worden geïntegreerd in een testvoertuig, dat vanaf eind 2018 onder echte omstandigheden getest zal worden.

Het FALCON-project wordt geleid door Renault Trucks. Het consortium bestaat verder uit Faurecia, Michelin, Total, Fruehauf, Wezzoo, Benomad, Styl’Monde, Polyrim, Enogia, IFPEN, École centrale de Lyon (LMFA) en IFSTTAR (LTE; LESCOT).

Zie ook: The Einride T-Pod: An Electric, Self-Driving Truck Without Windows by Einride – De Truck van de Toekomst – The Zero Emission Electric Bus of the Future –The Future of Trucking