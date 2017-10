Geschreven op 10-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Nederland krijgt, in navolging van haar omringende landen, een kilometerheffing voor vrachtwagens. Dat staat in het regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Transport Logistiek Nederland (TLN) zegt in een reactie zo snel mogelijk met coalitiepartners om tafel te willen over een toelichting.

In navolging van omringende landen wordt zo spoedig mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer (Maut) ingevoerd. Het registratie- en betalingssysteem wordt gelijk aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur nodig is. De inkomsten uit de heffing zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en gelden voor innovatie in en verduurzaming.

Wat TLN betreft is de niet toegelichte uitwerking van de maatregel nog zeer onduidelijk. TLN trekt vooralsnog de conclusie dat er sprake is van lastenverzwaring voor de transportsector. De aankondiging van het kabinet om de opbrengsten terug te laten vloeien naar de vervoerssector voor innovatie en verduurzaming klinkt sympathiek, maar het is nog volkomen onduidelijk wat dit in de praktijk gaat betekenen.

Afgaande op de kilometerheffingen voor vrachtverkeer in België en Duitsland kan deze kilometerheffing een kostenpost voor de sector opleveren die oploopt tot 850 miljoen euro, een kostenstijging van ruim 4 procent voor een sector die vaak minder dan 2 procent rendement heeft. De maatregel zal ook geen bijdrage leveren aan het verminderen van de files: Nederland telt 8 miljoen personenwagens en 130.000 vrachtwagens. Het aandeel vrachtwagens op het totale wagenpark in Nederland is zo klein dat dit geen effect heeft op mobiliteit.

TLN ziet ook positieve zaken in het Regeerakkoord. Zo wordt er 2 miljard euro extra geld voor infrastructuur uitgetrokken, zodat bijvoorbeeld de knelpunten op de vrachtcorridors A12, A4 en A1 aangepakt kunnen worden. TLN is ook positief over de plannen van het Regeerakkoord op het gebied van arbeidsmarkt en ontslagrecht.

TLN ziet positieve zaken in het Regeerakkoord, maar de algehele balans slaat wel om naar een negatieve beoordeling, door de kilometerheffing. Wat ik mis in het Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst is het stimuleren van elektrisch transport. Wellicht kan de opbrengst van de kilometerheffing voor vrachtverkeer daarvoor worden gebruikt. Sluit ook mooi aan bij de plannen van TLN om te komen tot volledig elektrisch transport in de binnensteden. Zie: Transport en Logistiek Nederland (TLN): Alleen Nog Elektrisch Transport in Binnensteden in 2025 en Subsidie Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en Innovaties in Transport: DKTI-Transport

Zie ook: De MobiliteitsRAI 2017: Het Wegtransport van Vandaag en Morgen en de Innovation Award – Milieuzone Amsterdam – Milieuzone Utrecht – De Green Deal 010: Zero-Emission Transport in de Binnenstad van Rotterdam in 2020

De City Supplier: De Elektrische Vrachtboot voor Transport in Amsterdamse Grachten – Mokum Mariteam: Vracht door de Gracht met de Elektrische City Supplier – De Elektrische Vrachttram in Amsterdam: De CityCargo – Elektrische Zero Emission Bierboot in Utrecht – De 100% Elektrische Cargohopper Stadsdistributie in Utrecht, Enschede en Amsterdam – Cargohopper gaat met zonnepanelen voor energie-neutraal en emissievrij – Verhuizen in Amsterdam met Elektrische Verhuiswagens – Technische Unie Neemt Elektrische 3,8 Ton Vrachtwagen in Gebruik in regio Amsterdam – De 100% Elektrische Vrachtwagen van 020Stadsdistributie in Amsterdam – Twee Elektrische Vrachtwagens voor Bevoorrading Albert Heijn Supermarkten in Amsterdam – TNT Neemt Zeven Elektrische e-Ducato Express Voertuigen in Gebruik in Amsterdam en Rotterdam – Drie Zero-Emission Elektrische Vrachtwagens in Rotterdam by BREYTNER en Technische Unie

Boonstra Transport Neemt Elektrische 44-Tons Trekker Vrachtwagen in Bedrijf – De Eerste 100% Elektrische Verhuiswagen Ter Wereld van Mondial Aad de Wit Verhuizingen – De Zero Emission Smith Newton Taurus 265-12.5E by Custers – HEINEKEN Neemt Grootste Elektrische Vrachtwagen in Gebruik: Heerlijk, Dat Groene Rijden– Elektrisch Rijden in Nederland: Mooie Voorbeelden van Elektrisch Transport– Groene Cirkels in Zoeterwoude by HEINEKEN – HEINEKEN Nederland Zero-Emission Transport in 2020: 12000 Zonnepanelen op Distrinutiecentra – HEINEKEN Gaat Duurzame Biobrandstof Gebruiken in de For Ever: Heerlijk Dat Groene Varen – De Groene Corridor: Intentieverklaring Duurzaam Transport – Heerlijk, Dat Groene Transport