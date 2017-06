Geschreven op 21-6-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Het Belgische Punch Powertrain Solar Team heeft zijn nieuwe zonnewagen voorgesteld. 21 ingenieursstudenten van de KU Leuven hebben er een jaar lang aan gewerkt.

De wagen is lichter, kleiner en toch even snel als zijn voorganger. In oktober nemen ze deel aan het wereldkampioenschap voor zonnewagens in Australië.

Om de twee jaar bouwt een groep studenten van de KU Leuven een zonnewagen om deel te nemen aan het wereldkampioenschap voor zonnewagens in Australië. Hun nieuwe wagen, de Punch Two, reed vandaag zijn eerste testrit in het stukje Australië in dierentuin Planckendael. Niet toevallig op de eerste dag van de zomer, want de wagen rijdt volledig op zonne-energie.

De Punch Two is de zevende Belgische zonnewagen, helemaal ontworpen en gebouwd door studenten van het Solar Team. Hij verschilt op heel wat vlakken van zijn voorgangers. Wat meteen opvalt, is dat de wagen veel kleiner is dan de vorige zonnewagen. Hoewel er minder zonnepanelen op de wagen liggen, boet hij niet in aan snelheid. De topsnelheid van de wagen is 120 kilometer per uur.

Thierry Garritsen van het Solar Team: “Gelukkig zijn zonnepanelen vandaag véél efficiënter dan twee jaar geleden. We hebben de wagen ook lichter gemaakt: hij weegt nu 130 kilogram. Dat is 30 kilogram minder dan zijn voorganger. Gemiddeld zal de nieuwe wagen 85 kilometer per uur rijden.”

Het Punch Powertrain Solar Team bestaat uit 21 ingenieursstudenten van de KU Leuven. Tijdens het postgraduaat innoverend ondernemen voor ingenieurs, krijgen ze de kans om de kennis uit hun opleiding om te zetten in de praktijk. Een jaar lang hebben ze gewerkt aan hun zelfgebouwde zonnewagen.

Op 8 oktober 2017 staan ze met hun nieuwe zonnewagen aan de start van de Bridgestone World Solar Challenge, een tocht van meer dan 3000 kilometer dwars door Australië.

