Enexis Groep, via dochterbedrijf Enpuls, en de provincie Noord-Brabant hebben een overeenkomst getekend om in Brabant versneld over te gaan naar elektrisch vervoer. Het gaat om zowel personenauto’s als om bussen en vrachtwagens.

Door middel van concrete projecten met diverse partners versnellen zij de groei naar volledig elektrisch vervoer in Brabant.

Brabant is een van de koplopers in elektrisch rijden. In 2017 zijn 1000 laadpalen in Noord-Brabant succesvol aanbesteed: marktpartijen zien steeds meer kansen voor elektrisch vervoer in Brabant en de bijbehorende diensten. Bijna een kwart van de Nederlandse publieke laadpalen staat in Brabant. In navolging van de elektrische busvloot in Zuidoost-Brabant die een van de grootste Europa is, werkt de provincie met diverse steden aan de overschakeling naar busvervoer zonder emissies.

De belangrijkste doelgroepen voor elektrisch vervoer zijn particuliere autorijders, leaserijders, gebruikers van deelauto’s en wagenparkbeheerders. Uit onderzoek blijkt dat er nog veel onbekend is over elektrisch rijden en er onjuiste beelden zijn over het laden, de actieradius en de totale kosten van het gebruik. Door gerichte communicatiecampagnes trekken de provincie en Enpuls potentiele e-rijders over de streep. De provincie en Enpuls willen het goede voorbeeld geven door zoveel mogelijk het eigen wagenpark te elektrificeren en diverse gemeenten nemen hierin ook al grote stappen, zoals Uden en Breda.

Enpuls en de provincie willen het laden van elektrische auto’s met duurzaam opgewekte energie stimuleren. Daarnaast wordt samen met gemeenten het proces van een aanvraag voor een publieke laadpaal tot installatie verkort. Doel is om dit binnen een week rond te hebben. Met slimme constructies, zoals de postcoderoos-regeling, kunnen particulieren op financieel aantrekkelijke wijze gebruik maken van duurzaam opgewekte stroom in de buurt voor het laden van hun auto’s.

Ook wordt samenwerking gezocht met energiecoöperaties om deelauto-concepten in te zetten en te leren van lopende projecten zoals in de gemeente Haaren. De provincie en Enpuls gaan met gemeenten de randvoorwaarden voor elektrische (deel)auto’s verbeteren. De EV-prognoseatlas van Enpuls maakt het voor gemeenten zichtbaar wat de verwachte groei van elektrisch vervoer in hun gemeente is in 2020, 2025 en 2030. Hiermee biedt Enpuls de gemeenten een tool om een toekomstbestendig openbaar laadnetwerk te plannen, waarbij rekening gehouden wordt met de juiste balans voor gebruik door bewoners, forenzen en bezoekers.

De provincie Noord-Brabant en Enpuls zetten ook in op emissieloos vracht- en busvervoer. Naast al bestaande projecten voor openbare bussen gaat samen met gemeenten gekeken worden naar elektrisch doelgroepenvervoer. Elektrisch vrachtverkeer staat nog in de kinderschoenen. De provincie wil met marktpartijen een pilot opzetten voor 50 vrachtwagens. Daarnaast onderzoekt de provincie met gemeenten de mogelijkheid voor een nieuw soort laad- en losplaatsen waar zwaar vrachtverkeer de distributie overdraagt aan licht elektrisch vrachtverkeer voor de laatste kilometers in de stad.

