De ondergrondse fitsenstalling onder station Maastricht naar ontwerp van MTD Landschapsarchitecten is dagelijks geopend en biedt plek aan circa 3.000 fietsers, waarvan 100 OV-fietsen, 80 ‘buitenmodel’ fietsen zoals elektrische fietsen en bakfietsen en 40 bromfietsen/scooters.

Fietsers kunnen makkelijk, droog, veilig en de eerste 24 uur gratis hun fiets stallen.

De entree van de nieuwe fietsenstalling ligt in de middenberm van de Stationsstraat en geeft snel toegang tot station Maastricht. De fietsenstalling is van alle gemakken voorzien. De ingang is uitgerust met rolbanden, in de stalling is direct zichtbaar waar nog vrije plaatsen zijn en er is een Fiets & Service met reparatieservice. Om je fiets te stallen (en weer op te halen) moet je in- en uitchecken met een OV-chipkaart. Heb je geen OV-chipkaart? Dan kun je een leenpas afhalen bij een van de medewerkers van de fietsenstalling of een OV-chipkaart kopen bij de NS.

