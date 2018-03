Geschreven op 18-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Twee jonge ondernemers hebben Nederlands grootste online platform voor elektrische auto’s gelanceerd: Mountox.

Zij spelen hiermee in op de verwachting dat in 2025 90% van de nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch is.

Startup Mountox lanceerde 13 maart hét online platform voor elektrische auto’s. Consumenten kunnen op het platform alle elektrische auto’s in details bekijken, vergelijken én direct aanschaffen bij de aangesloten autodealers met een kleine korting van 100 euro. Ook kunnen zij meteen hun besparing – die kan oplopen tot duizenden euro’s – van elektrisch rijden berekenen.

“Volledig elektrische auto’s zijn in bijna elk opzicht beter. Waarom rijden er niet meer op de weg?”, vroegen de broers Van der Ende zich al in 2016 af. Na het overtuigen van een van hun ouders om een elektrische auto te kopen, stuitten de heren op een gat in de markt. “Er was gewoon niemand die het totale plaatje en de besparing van elektrisch rijden liet zien. Het enige dat er was, waren talloze net niet-sites”, aldus medeoprichter Roel van der Ende (22).

De studenten gingen zelf aan de slag en ontwikkelden een complex rekenmodel om de besparing met elektrisch rijden exact uit te kunnen rekenen. Ze kwamen tot de conclusie dat ze een gouden ei in handen hadden: een rekenmodel waar iedere potentiële autokoper iets aan heeft.

Vervolgens werd een platform ontwikkeld waar alle informatie over elektrische auto’s en elektrisch rijden te vinden is, inclusief de calculator. Volgens de broers kunnen zakelijke rijders in 8 jaar tijd tot wel 70.000 euro besparen ten opzichte van een niet-elektrische auto. Op het platform kunnen alle volledig elektrische auto’s bekeken en met elkaar vergeleken worden. Daarnaast bevat het uitgebreide informatie over bijvoorbeeld de actieradius van de auto’s in de zomer en in de winter. En wie een proefrit wil maken, kan dit direct aanvragen bij de bij het platform aangesloten autodealers (op dit m0ment zijn slechts 12 autodealers aangesloten).

De oprichters van Mountox geloven erin dat in 2025 maar liefst 90% van de nieuw verkochte auto’s volledig elektrisch kan zijn. Bijna elke grote autofabrikant is volop bezig met het ontwikkelen en produceren van elektrische auto’s. Elk jaar zakt de prijs van deze auto’s en is de actieradius weer groter. Een actieradius van 350 tot 500 km is nu al standaard; dat was 2 jaar geleden nog 130 km. De broers willen het aanbod ook verbreden en zijn inmiddels in gesprek met aanbieders van (slimme) laadpalen en installateurs van zonnepanelen.

