Geschreven op 14-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Ook Maastricht krijgt vanaf 2019 een milieuzone. De gemeente wil vanaf volgend jaar als eerste in Nederland een milieuvignet naar Duits voorbeeld invoeren.

De invoering van een milieuzone in Maastricht moet niet alleen betrekking hebben op de binnenstad.

Ook in de omliggende wijken waar betaald parkeren geldt, en waar dus toch al wordt gehandhaafd, moet het Duitse milieuvignet ervoor gaan zorgen dat zwaar vervuilende auto’s en vrachtauto’s worden geweerd.

Diesels van voor 2006 en benzinemotoren van voor 1990 komen vanaf 2019 zonder milieuvignet de binnenstad niet meer in. De regeling geldt voor auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens.

Ook wordt bekeken hoe vervuilende brommers en motoren uit de binnenstad geweerd kunnen worden.

Maastricht wil het bestaande Duitse vignet, dat veel Limburgers vanwege de grensligging al op hun voorruit hebben, ook voor de stad invoeren, aldus wethouder Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks). Het vignet is al verplicht in zeventig steden in Duitsland. Daarbij aansluiten is volgens Krabbendam de makkelijkste oplossing.

