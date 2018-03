Geschreven op 7-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Arnhem is vanaf 1 januari 2019 de stad met de strengste milieuzone voor personenauto’s van Nederland. Dieselauto’s van voor 2004 mogen niet meer het centrum van de Gelderse hoofdstad in en dieselauto’s van voor 2006 alleen als ze aan bepaalde Europese eisen voldoen.

In Arnhem rijden volgens berekeningen van de gemeente ongeveer 800 oude diesels voertuigen rond.

Door deze relatief kleine groep verouderde auto’s te weren uit het centrum, zou de uitstoot van roetdeeltjes met ruim 17 procent dalen. Fijnstof zou afnemen met 10 procent.

Wethouder Geert Ritsema noemde de invoering van de milieuzone “een overwinning van het gezonde verstand”.

Hij beloofde dat het college later dit jaar met een voorstel komt om nog meer maatregelen voor schone lucht in Arnhem te nemen. Gedacht wordt aan emissievrije stadsdistributie, volledig elektrisch openbaar vervoer en transferia aan de randen van de stad.

Ook een voorstel om op het gemeentehuis zonnepanelen te plaatsen, werd door een meerderheid van de raad gesteund.

Arnhem is na Amsterdam, Utrecht en Rotterdam de vierde stad met een milieuzone voor personenauto’s en ook de strengste. In Duitsland zijn er al heel wat steden met een Umwelt Zone. Door een recente uitspraak van de hoogste bestuursrechter in Duitsland mogen steden dieselauto’s weren van hun wegen.

Het doel van de al 55 ingevoerde milieuzones in Duitsland is de bescherming van burgers in steden en gemeenten tegen fijnstofdeeltjes van verschillende groottes.

Overigens was er in de binnenstad van Arnhem als sinds 1 juli 2014 een milieuzone voor vrachtverkeer ingesteld in het gebied binnen de centrumring van Arnhem inclusief de centrumring zelf.

