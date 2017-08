Geschreven op 20-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

MAN Trucks & Bus uit München introduceert de komende jaren volledig elektrische versies van distributietrucks en stadsbussen.

Eind 2017 worden de eerste elektrische vrachtwagens overgedragen aan een aantal Oostenrijkse bedrijven, waaronder bierbrouwerijen, supermarktketens en distributeurs.

De serieproductie van volledig elektrische MAN-bussen moet als alles volgens plan verloopt in 2019 van start gaan. De eerste in serie geproduceerde elektrische MAN-trucks komen in 2021 op de markt.

In 2018 gaat MAN in samenwerking met lokale vervoersbedrijven in Hamburg, München en Wolfsburg een testvloot van elektrische bussen de weg op sturen. De serieproductie van volledig elektrische MAN-bussen moet als alles volgens plan verloopt eind 2019 van start gaan.

MAN heeft al eerder twee eTruck-studiemodellen gepresenteerd. Een elektrische TGS trekker die geschikt is voor het trekken van enkel- of dubbelassige trailers die stil, schoon en wendbaar zijn en een grote hoeveelheid vracht kunnen vervoeren. De elektrische TGS wordt aangedreven door een 350 kW elektromotor. De vier lithium-ionbatterijen (afkomstig van de Volkswagen Group) liggen onder de cabine op de vooras. Op een scherm in de cabine kan de chauffeur het batterijniveau in de gaten houden. De MAN eTruck wint remenergie terug en slaat die als elektriciteit op in de batterijen.

De elektrische MAN heeft net zoveel laadvermogen als de gewone TGS-modellen. Dit komt doordat het verdwijnen van de zware dieselmotor het extra gewicht van de elektrische componenten compenseert. De batterijen kunnen ’s nachts worden opgeladen, maar ook via snelladers als de bestuurder stopt om te rusten of als de vrachtwagen geladen of gelost wordt. Aan de zijkant van de MAN eTruck is plaats voor extra batterijen, waardoor de trekker een actieradius krijgt van ongeveer 130 kilometer per dag.

De tweede MAN eTruck-concept heeft een maximaal tonnage van 26 ton. In totaal is er plaats voor twaalf batterijen, onder de cabine en aan de zijkanten van het chassis, die de eTruck een actieradius van 200 kilometer geven.

Zie ook: Twee Elektrische Vrachtwagens voor Bevoorrading Albert Heijn Supermarkten in Amsterdam – Drie Zero-Emission Elektrische Vrachtwagens in Rotterdam by BREYTNER en Technische Unie – Technische Unie Neemt Elektrische 3,8 Ton Vrachtwagen in Gebruik in regio Amsterdam – Boonstra Transport Neemt Elektrische 44-Tons Trekker Vrachtwagen in Bedrijf – De Eerste 100% Elektrische Verhuiswagen Ter Wereld van Mondial Aad de Wit Verhuizingen – Verhuizen in Amsterdam met Elektrische Verhuiswagens – De Zero Emission Smith Newton Taurus 265-12.5E by Custers – HEINEKEN Neemt Grootste Elektrische Vrachtwagen in Gebruik: Heerlijk, Dat Groene Rijden

Zie ook: Schiphol Duurzaam: 35 Elektrische BYD Bussen op Amsterdam Airport Schiphol – De 100% Elektrische Proterra Catalyst Bus met een Actieradius van 412 Kilometer – Qbuzz gaat Openbaar Vervoer Region Utrecht verzorgen met Hybride Bussen – Arriva Introduceert de Elektrische Binnenstadsbus in ’s-Hertogenbosch: De 220XPress – De 100% elektrische bussen van FAW uit China – Londen kiest Zero-Emission Double Decker Bus by Foster + Partners – Londen schakelt over naar hybride dubbeldekkers – Regio Zuidoost-Brabant Gaat Voor Zero-Emission Openbaar Vervoer: 40 Elektrische Bussen by VDL – Acht Elektrische BYD Stadsbussen Voor Connexxion in Haarlem – Zes Elektrische BYD Bussen op Schiermonnikoog by Friesk Ferfier

Type A Micro Bird G5 Electric School Bus – Type D All American Electric School Bus by Blue Bird – The eLion Zero-Emission Electric School Bus by La Compagnie Electrique Lion – Foothill Transit Ecoliner Zero-Emission Electric Bus Los Angeles County – Warren Buffet and Bill Gates visiting BYD: The K9 Full Electric Bus and the BYD E6 – Fifty Full Electric Zero-Emission Buses on Duty in Tianjin, China – Sanyo SOLARVE: World’s First Hybrid Diesel-Electric Public Bus with Rooftop Solar Panels – The Zero Emission Superbus by TU Delft: First Ride of the Superbus Vehicle by Wubbo Ockels – First Commercial Electric Bus Route in The World: Seoul City, South Korea – Tata Electric Bus Lineup: The Electric Hydrogen Fuell Cell Starbus by Tata