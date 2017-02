Geschreven op 7-2-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Als u denkt aan elektrisch rijden, kunt u eigenlijk niet om de laadpaal heen. Maar wat zijn eigenlijk de kosten voor zo’n een laadpaal en wat zijn de aandachtspunten bij de aanschaf?

Is het de moeite waard om thuis of op uw bedrijf een laadpaal te installeren? Welke subsidieregelingen zijn er om de aanschaf van een elektrische laadpaal te stimuleren?

Tijdelijke daling verkoop elektrische auto’s. Ten opzichte van 2015 is er in 2016 een aanzienlijke daling te zien in de aanschaf van elektrische auto’s. De reden dat het aantal zakelijke registraties is terugvallen, komt door de aanscherpingen in de bijtelling. Naar verwachting is de dip echter tijdelijk.

Elektrisch rijden komt steeds meer in een stroomversnelling en zal uiteindelijk de brandstofmotor inhalen. Ziet u de voordelen van (zakelijk) elektrisch rijden in? Bereid u dan goed voor op de toekomst en zorg ervoor dat werknemers voldoende mogelijkheden hebben om op uw locatie te kunnen opladen.

Voor een optimaal gebruik van elektrisch rijden is het als werkgever verstandig om een laadpunt op kantoor te plaatsen. Ook kunt u het elektrisch rijden stimuleren door laadpalen bij medewerkers thuis te financieren. Het klinkt mogelijk als een absurde investering, maar een laadpaal is sneller terug te verdienen dan u denkt. Zo betaalt u voor elektrisch rijden ongeveer 3,5 cent per kilometer. Voor een kleine benzine auto moet u rekening houden met 11,5 cent per kilometer. Dus tel uit uw winst.

De kosten voor een laadpaal thuis en op het werk verschillen natuurlijk van elkaar. Bedrijven hebben meerdere palen nodig en een groter vermogen. De kosten voor een laadpaal bij bedrijven komen dan al snel op tussen de 1000 en 2500 euro. Een voordeel is wel dat bedrijven gebruik kunnen maken van verschillende mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming.

Als uw onderneming vennootschaps- of inkomstenbelastingplichtig is, kunt u de aanschaf van laadpalen mogelijk aftrekken via de Milieu Investeringsaftrek of Vamil-regeling. Sinds 2014 kan de aanschaf van een elektrische auto niet meer in aanmerking voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Laadpalen (en zonnepanelen) echter wel, wat kan resulteren in een extra fiscale afschrijving van 28% in het eerste jaar. Lees meer over deze regeling op de site van de Belastingdienst. Veel gemeenten in Nederland stimuleren elektrisch rijden door subsidies voor de aanschaf van een laadpaal. Informeer bij uw gemeenten naar de mogelijkheden voor uw organisatie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geeft u alle informatie over de subsidie mogelijkheden bij het aanschaffen van een laadpaal.

Laadpalen voor thuis zijn iets compacter en hebben minder vermogen nodig. Hierdoor zijn ze goedkoper dan een laadpaal voor bedrijven. De kosten voor een laadpaal thuis variëren tussen de 500 en 1000 euro. Bijkomende kosten zijn de montage en het verbruik. Bij veel huishoudens zal de stroomvoorziening niet ingericht zijn voor een laadpaal. Hou daarom rekening met het aansluiten van een extra groep in de meterkast. Voor laadpalen thuis is er helaas geen landelijke subsidie. Of u recht hebt op een subsidie wordt per gemeente bepaald. Interessant dus om na te gaan.

Laadpalen bij bedrijven en medewerkers thuis zorgen ervoor dat er langer elektrisch, en daardoor goedkoper, gereden kan worden. Medewerkers kunnen na het werk eenvoudig hun auto thuis opladen. Hierdoor hoeven zij op kantoor niet te wachten tot de auto is opgeladen of op zoek te gaan naar een openbare laadpaal waar de oplaadkosten hoger zijn dan thuis. Een must dus als u elektrisch rijden echt wilt stimuleren binnen de onderneming. En met het oog op de toekomst is de investering zeker de moeite waard.

