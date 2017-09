Geschreven op 9-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

De provincie Groningen krijgt een uniek duurzaam inspectieschip dat wordt ingezet voor toezicht, handhaving en begeleiding van de scheepvaart en evenementen in Groningen.

Het nieuwe vaartuig wordt het eerste door batterij-energie aangedreven inspectieschip in Nederland. Het schip gaat ongeveer 1,6 miljoen euro kosten en moet eind 2018 klaar zijn.

Met het nieuwe elektrische schip is door de inzet van elektromotoren geen fossiele brandstof meer nodig. De batterijen in het vaartuig worden met groene stroom geladen op de ligplaats. Alleen in noodsituaties kan een (klein) dieselaggregaat worden ingezet om de batterijen bij te laden. Naar verwachting kan het dieselaggregaat op termijn worden vervangen door een waterstofcel, waardoor er geen uitstoot van CO2 mogelijk is.

Uit berekeningen is gebleken dat de bouw van het duurzame schip in eerste instantie duurder is maar dat op de lange termijn de onderhoudskosten lager uitvallen. Elektromotoren hebben namelijk minder onderhoud nodig en er wordt flink bespaard op brandstofkosten. Dat maakt het ook economisch een goede keuze. Het inspectievaartuig wordt circa negentien meter lang en vijf meter breed. Op normale achturige werkdagen is honderd procent schoon varen mogelijk.

Het nieuwe inspectievaartuig past in het duurzaamheidsbeleid van de provincie Groningen. Het vaartuig is slim en groen omdat het gebruik maakt van de nieuwste technische ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zoals energiebesparing, gebruik van restwarmte en toepassing van duurzame materialen. Verder stoot het nieuwe schip minder uitlaatgassen uit en maakt het minder lawaai.

De provincie Groningen heeft ongeveer 143 kilometer vaarweg in beheer. Het inspectievaartuig wordt gebruikt voor toezicht en handhaving op de vaarwegen die in beheer zijn bij de provincie Groningen. Ook wordt het schip ingezet bij de begeleiding van speciale transporten over water en voor het toezicht bij evenementen op het water.

