Geschreven op 13-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Amsterdam, Utrecht en Rotterdam nemen de beste maatregelen om een gezonde en klimaatvriendelijke stad te worden.

Fietsers, voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer krijgen daar de beste voorzieningen. Auto’s zijn er schoner en efficiënter dan in andere gemeenten.

Dit blijkt uit een vergelijkend onderzoek van CE Delft in opdracht van de Fietsersbond, het Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat er grote verschillen zijn in het autogebruik. In Amsterdam, Groningen en Leiden wordt maar voor 25-30 procent van alle ritjes de auto gebruikt, terwijl dat in Emmen en Heerlen voor meer dan de helft het geval is. Dit verschil komt doordat er in de meeste grotere steden meer duurzame alternatieven zijn. Ook doen de grotere steden vaak meer om die duurzame alternatieven te stimuleren.