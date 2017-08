Geschreven op 7-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Vervoer en OV

Mooi hoor. Het ziet er naar uit dat er eindelijk een einde komt aan de totale chaos van gestalde fietsen op en rond Utrecht Centraal Station. Het eerste deel van de grootste fietsenstalling ter wereld is geopend. In de enorme fietsenstalling onder het Stationsplein in Utrecht kunnen voorlopig zo’n 6.000 fietsen worden gestald.

Na de zomer wordt de capaciteit van de megafietsenstalling verder uitgebreid naar 7.500 plaatsen en volgend jaar als de fietsenstalling helemaal af is kunnen er maar liefst 12.500 fietsen worden gestald. Daarmee wordt het de grootste fietsenstalling van de wereld. Nu is dat nog de fietsenstalling in Tokio waar 9400 fietsen in kunnen.

De fietsenstalling Jaarbeursplain heeft drie verdiepingen, waarvan er een is gereserveerd voor 1.800 abonnementshouders. Vanuit de kelder kunnen treinreizigers direct naar de perrons van station Utrecht Centraal lopen.

